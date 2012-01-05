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Dünya

Kanada Savunma Bakanı kraliçe ile evlendi OTTAWA (A.A)

05 Ocak 2012 09:19

-Kanada Savunma Bakanı kraliçe ile evlendi OTTAWA (A.A) - 05.01.2012 - Kanada Savunma Bakanı Peter MacKay, Kanada'nın 2003 Güzellik Kraliçesi İran asıllı Nazenin Afşin-Jam ile evlendi. Meksika'da sadece özel davetli grubunun katıldığı bir düğünle sessiz sedasız dünya evine giren Peter MacKay, evliliğini de www.petermackay.ca isimli kişisel internet sitesinden duyurdu.  MacKay, internet sitesinin ana sayfasından, ''Arkadaşlar, Nazenin Afşin-Jam, ailesi ve sevdiklerimizle çevrili özel bir törenle evlendiğimizi sevinçle sizlere ilan ediyorum. O benim hayatımın en önemli kişisi ve biz önümüzdeki günleri birlikte geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Naze'nin ve ben herkese mutlu yıllar diliyoruz'' mesajı ile evlilik haberini sevenleri ile paylaştı. Peter MacKay ile evlenen Nazenin Afşin-Jam, 2003 yılında Kanada Güzellik Kraliçesi olarak katıldığı Dünya Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda ikinci seçilmiş, kurduğu Çocuk İnfazlarına Son Vakfı ile insan hakları alanında çalışmalar yapmıştı. Daha önce iki kez nişanlısından ayrılan Muhafazakar Parti Milletvekili Kanada Savunma Bakanı Peter MacKay, en son Magna International'ın tek varisi Belinda Stronach ile evlenmek üzere iken, Stronach'ın Liberal Parti Lideri Paul Martin başkanlığındaki federal hükümete dışarıdan bakan olarak atanması üzerine ayrılmışlardı.

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