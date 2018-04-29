Kanada polisi soruşturuyor: Toronto saldırısı zanlısı 'kadın düşmanı' mıydı?

Kanada polisi, Toronto kentinde kiraladığı bir kamyoneti yayaların üzerine sürmekle suçlanan Alek Minassian'ın saldırıdan kısa süre önce Facebook sayfasına gizemli bir mesaj yazdığını açıkladı. Polise göre bu mesaj, Minassian'ın "kadınlara düşmanlık beslediği" şüphesi uyandırdı.

Saldırıda çoğu kadın 10 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

25 yaşındaki Alek Minassian, cinayet ve cinayet teşebbüs ile suçlanıyor.

Kanada polisi, Minassian'ın kamyoneti kasıtlı olarak yayaların üzerine sürmüş göründüğünü söylüyor.

Minassian araçtan inmesinin ardından birkaç sokak ötede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırı öncesi Facebook sayfasında "Incel" (Mecburi Bekarlığa İsyan) adlı harekete atıf yaptığı ve 2014'te kendisiyle birlikte olmayı reddeden kadınlara yönelik intikam saldırılarında 6 kişiyi öldüren Amerikalı Elliott Rodger'ı övdüğü ortaya çıktı.

Yetkililer bu aşamada saldırının esas nedeninin kadınlara duyulan öfke olduğunu söylemiyor ama bu ihtimal gözardı edilmiyor.

"Mecburi Bekarlığa İsyan", halen mesaj sitesi Reddit'te yasaklı bir grup.

Elliott Rodger'ın da mensubu olduğu bu gruba mensup kişiler bilgisayar ortamında cinsel yaşamlarının yetersizliğinden ve kadınlara cazip gelmemekten şikayet ediyor ve bu durumdan sık sık kadınları sorumlu tutuyorlardı.

Toronto'daki saldırıyı soruşturan Komiser Graham Gibson, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların çok büyük çoğunluğunun kadın olduğunu söyledi.

Graham Gibson'ın yaptığı açıklamaya göre yaşamını yitirenlerin en genci 20'li, en yaşlısı ise 80'li yaşlarda.

Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.

Kanada medyasında ise bu kişilerden üçünün kimlikleri duyuruldu.

Bu kişiler; Amerikan yatırım şirketi Invesco'da çalışan Anne-Marie D'Amico, Kanada'da yaşayan oğullarından birini ziyarete giden Ürdün vatandaşı Munir Abdo Habib al-Najjar ve 80 yaşındaki Torontolu Dorothy Sewell.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, yaşamını yitirenler arasında iki vatandaşlarının da olduğunu söyledi.

Salı günü yargıç karşısına çıkan Alek Minassian'ın duruşması ise 10 Mayıs'a ertelendi.

Minassian'ın 2017'de 2 ay Kanada ordusunda görev yaptıktan sonra kendi isteğiyle askerliği bıraktığı açıklanmıştı.