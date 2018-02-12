Kanada, olimpiyatlardaki ilk altın madalyasını çiftlerde kazandı!

Ciddi bir farkla olimpiyat şampiyonluğuna uzanan Kanada takımında Tessa Virtue ile Scott Moir çifti kazandıkları altın madalyayla tarihe geçti.

Her takımın kısa ve serbest programda tek erkekler, tek kadınlar, çiftler ve buz dansı kategorilerinde yarıştığı final turunda toplam 73 takım puanı elde eden Kanada, 2018 PyeongChang'de ilk altın madalyasına uzanırken, tarafsız bayrak altında yarışan Rusya takımı 66 puanla ikinci sırada yer aldı. Podyumu tamamlayan takım ise 62 puanla ABD oldu.

Kanada'yı buz dansında temsil eden dünyaca ünlü çift Tessa Virtue ile Scott Moir, takımlarıyla kazandıkları altın madalya sayesinde 2010 Vancouver'dan beri katıldıkları olimpiyat oyunlarında dördüncü kez madalya sevinci yaşadı. Virtue ile Moir böylece, artistik buz pateninde olimpiyat tarihinin en fazla madalya sahibi isimleri olan Gillis Grafström ile Evgeni Plushenko'yu yakaladı. Kanadalı çiftin önümüzdeki hafta düzenlenecek buz dansı müsabakasından da madalyayla ayrılması durumunda bu rekoru kırma şansı bulunuyor.