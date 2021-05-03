Kanada'nın terör örgütü olarak tanımladığı aşırı sağcı Proud Boys Canada dağılma kararı aldı

Kanada'nın bu yıl terör örgütü olarak tanımladığı Proud Boys Kanada isimli aşırı sağcı grup dağılma kararı aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, şubat ayında Kanada hükûmeti Proud Boys Kanada'yı 'aktif güvenlik tehditi oluşturduğu' ve ABD'de Kapitol binasına gerçekleşen saldırıda rolü olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak tanımladı.

Telegram kanalından dağılma kararıyla ilgili açıklama yapan Proud Boys yetkilisi "Biz terörist ya da beyaz üstünlükçü grup değiliz. Biz elektrikçiler, finans uzmanları, mühendisleriz. Bundan da ötesi baba, kardeş, amca ve oğuluz" yazdı.