T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kanada'da ortaçağ kostümü giyen bir saldırgan çok sayıda kişiyi bıçakladı: 2 kişi hayatını kaybetti

01 Kasım 2020 08:22

Kanada'nın Quebec eyaletinde, ortaçağ kostümü giyen bir adamın çok sayıda kişiyi bıçakladığı belirtildi. Saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Quebec polisi, Meclis binası yakınında pek çok kişinin bıçakla yaralandığını açıkladı. Saldırganın ortaçağ kostümü giydiği bildirildi. 

Radio Canada, saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 5 yaralı olduğunu aktardı.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. 

Polis bölgedeki vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları çağrısı yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

quebeckanadapolisbıçaklısaldırıpoliskostümortaçağ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24