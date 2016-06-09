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Dünya

Kanada, milli marşı cinsiyetsizleşiyor

Ülke, milli marşındaki “oğullar” ifadesini hepimiz olarak değiştirecek

09 Haziran 2016 18:08

Kanada parlamentosunda 219’a 79 oyla kabul edilen tasarıya göre, Kanada milli marşı “O Canada”danın sözlerindeki erkek cinsiyet vurgusu kaldırılacak.

Bianet’in haberine göre, marşta bulunan “True patriot love in all thy sons command” (Bütün oğullarınızda bulunan vatanseverlik aşkı hükmeder) ifadesi “True patriot love in all of us command” (Hepimizde bulundan vatanseverlik aşkı hükmeder) olarak değitirilecek.

Parlamentoda onaylanan tasarı, yakında Senato’da oylanacak.

Tasarıyı hazırlayan milletvekili Mauril Bélanger, tasarıyla ilgili Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Kanadalıların daha kapsayıcı bir milli marş için hazır olduğuna inanıyorum. C-210 tasarısının amacı, erkeklerimizin yanısıra Kanadalı kadınlarımızın da katkılarını ve fedakarlıklarını milli marşta onurlandırmaktır. Cinsiyet ve kökenlerimiz fark etmeksizin, biricik ülkemize hepimizin katkılarının altını çizmektir” dedi.

Başbakan Justin Trudeau da Twitter’dan bu tasarıyı oylamaktan gurur duyduğunu yazdı.

 

2010’da değişiklik reddedilmişti

 

“O Canada” Fransızca sözlerle yazıldı, 1980’de ülkenin milli marşı haline geldi.

Marşın ilk halinde de “oğullar” değil, “biz” ifadesi yer alıyordu ancak 1. Dünya Savaşı’ndan sonra bu değişmişti.

Marşın cinsiyetsizleştirilmesi önerisi 2010’da da Parlamento’ya sunulmuş ancak o zaman çoğunluğu oluşturan Muhafazakarlar tarafından reddedilmişti.

Avusturya “oğullar” ifadesine “kızlar” eklemişti

Milli marşlarını toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getiren ilk ülke Kanada değil.

20012’de Avusturya milli marşındaki “oğullar” ifadesi “oğullar ve kızlar” olarak değiştirmişti.
 

Milli marşların cinsiyeti


Guardian gazetesi, nationalanthems.info web sitesinden faydalanarak 16 ülkenin milli marşlarını incelemiş, en cinsiyetçi milli marşın İtalya’ya ait olduğunu söylemişti.

Bu listeye göre, Türkiye milli marşı da İtalya, Almanya ve Rusya’dan sonra en erkek odaklı milli marşlar arasında.

 

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