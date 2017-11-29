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Dünya

Kanada marihuanayı yasallaştıracak tasarıyı senatoya sundu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Kanada’da, Avam Kamarası marihuana ile ilgili yeni yasa tasarısını onayladı

29 Kasım 2017 13:06

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Kanada’da, Avam Kamarası marihuana ile ilgili yeni yasa tasarısını onayladı. Ülkede, marihuanayı yasallaştırma konusunda kalan tek adım olarak onaylanan tasarının Senato’da kabul edilmesi kaldı.
Justin Trudeau’nun Liberal Parti’si 2015 yılındaki seçim kampanyasında, marihuana kullanımı hakkındaki yasanın 2018 yılının Haziran ayında yasallaşacağının sözünü vermişti.
Kanada’da marihuananın medikal kullanımı için izin verilse de, kişisel kullanım ve hint keneviri yetiştirme her zaman yasa dışı olmuştu; ancak, Kanada basınında yayınlanan haberlere göre, politikacıların yasa tasarısını 200’e karşı 82 oyla onaylaması ardından bu durum değişebilir.
Avam Kamarası’ndaki oylama öncesinde bir açıklama yapan Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould, yasa tasarısının çok önemli olduğunu ve marihuananın sağlayacağı kârın suç örgütleri yerine devlete kalacağı ve aynı zamanda marihuananın çocukların ellerine geöçmesini de englleyeceğini söyledi.
Ancak, CTV News haberine göre, muhalefetteki Muhafazakar Part’nin yasa tasarına karşı çıkma ihtimali bulunuyor.

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