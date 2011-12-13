Kanada Kyoto anlaşmasından çekildi

T24 - Kanada, resmen iklim değişikliğiyle mücadeleyi öngören Kyoto Anlaşması’ndan çekileceğini açıkladı.



Çevre Bakanı Peter Kent, anlaşmanın Kanada için ilerleme anlamına gelmediğini, hedeflere ulaşmakta başarısız kalınması durumunda ağır para cezaları ödemek zorunda kalacaklarını söyledi.



Kanada’nın kendisi açıdan yasal bir sorun doğurmayacak bu kararı alması bekleniyordu. Böylece Kanada küresel anlaşmadan çekilen ilk ülke oldu.



1997’de Japonya’nın Kyoto kentinde imzalanan anlaşma küresel ısınmayla mücadeleyi hedefliyor.



Toronto’da bir açıklama yapan Kent, ''Kyoto, Kanada için geçmişte kaldı. Anlaşmadan çekilmek için yasal hakkımızı kullanıyoruz'' dedi.



Kanadalı bakan, BM’yi de aldıkları karar konusunda resmen bilgilendireceklerini söyledi. Kent’e göre, Kanada’nın Kyoto nedeniyle yükümlülüklerinin ülkeye maliyeti 13 milyar doların üzerinde olacak. Kent, ‘’Bu Kanadalı her aile için 1,600 dolar. Kyoto’nun Kanadalılara maliyeti bu. Bu, beceriksiz Liberal hükümetin mirası’’ dedi.



Peter Kent, bu maliyete karşın en büyük karbon kirleticileri ABD ve Çin Kyoto’ya katılmadıkları sürece sera etkisi yaratan gazların salımının artmaya devam edeceğini de söyledi.



Kanadalı bakanın açıklamaları, Güney Afrika’nın Durban kentinde iklim anlaşması hazırlıkları konusunda bir uzlaşmaya varılmasını izliyor.



Kent, Durban anlaşmasının Çin ve Hindistan için yasal boşluk içermekle birlikte ileri bir adım olduğunu da vurguladı.





