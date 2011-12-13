T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kanada Kyoto anlaşmasından çekildi

Kanada, resmen iklim değişikliğiyle mücadeleyi öngören Kyoto Anlaşması’ndan çekileceğini açıkladı.

13 Aralık 2011 02:00

T24 - Kanada, resmen iklim değişikliğiyle mücadeleyi öngören Kyoto Anlaşması’ndan çekileceğini açıkladı.

Çevre Bakanı Peter Kent, anlaşmanın Kanada için ilerleme anlamına gelmediğini, hedeflere ulaşmakta başarısız kalınması durumunda ağır para cezaları ödemek zorunda kalacaklarını söyledi.

Kanada’nın kendisi açıdan yasal bir sorun doğurmayacak bu kararı alması bekleniyordu. Böylece Kanada küresel anlaşmadan çekilen ilk ülke oldu.

1997’de Japonya’nın Kyoto kentinde imzalanan anlaşma küresel ısınmayla mücadeleyi hedefliyor.

Toronto’da bir açıklama yapan Kent, ''Kyoto, Kanada için geçmişte kaldı. Anlaşmadan çekilmek için yasal hakkımızı kullanıyoruz'' dedi.

Kanadalı bakan, BM’yi de aldıkları karar konusunda resmen bilgilendireceklerini söyledi. Kent’e göre, Kanada’nın Kyoto nedeniyle yükümlülüklerinin ülkeye maliyeti 13 milyar doların üzerinde olacak. Kent, ‘’Bu Kanadalı her aile için 1,600 dolar. Kyoto’nun Kanadalılara maliyeti bu. Bu, beceriksiz Liberal hükümetin mirası’’ dedi.

Peter Kent, bu maliyete karşın en büyük karbon kirleticileri ABD ve Çin Kyoto’ya katılmadıkları sürece sera etkisi yaratan gazların salımının artmaya devam edeceğini de söyledi.

Kanadalı bakanın açıklamaları, Güney Afrika’nın Durban kentinde iklim anlaşması hazırlıkları konusunda bir uzlaşmaya varılmasını izliyor.

Kent, Durban anlaşmasının Çin ve Hindistan için yasal boşluk içermekle birlikte ileri bir adım olduğunu da vurguladı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24