"Kanada Koleji öğretmenleri altı aydır maaşlarını alamıyor"

Kanada Koleji öğretmenlerinin altı aydır maaşlarını alamadığı belirtildi. Okulda görev yapan Öğretmen Şemsettin Yıldırım, “Yalnızca sus payı olarak bin lira, iki bin lira yattı” dedi. Başka bir öğretmen ise bu süreçte yalnızca kısa çalışma ödeneğiyle geçindiğini söyledi.

BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, Tuzla’da bulunan eski adıyla Okutan Koleji yeni adıyla ise Kanada Okulu öğretmenlere 6 aydır maaş vermiyor. Öğretmenler, yaklaşık altı aydır maaşlarının kesik kesik ödendiğini ve pandemi döneminde bazılarının ancak Kısa Çalışma Ödeneği’yle (KÇÖ) yetindiğini kaydetti. Öğretmenler, kurum tarafından sorunlarının bir türlü çözüme kavuşturulmadığını aktardı.

Emekli olduğu için KÇÖ'den faydalanamayan öğretmen: Sus payı olarak bin lira, iki bin lira yattı

Okulda sınıf öğretmeni olan Şemsettin Yıldırım, emekli olduğundan dolayı bu süreçte KÇÖ’den de faydalanamadığını ifade etti. Yıldırım, şöyle konuştu:

“15 Şubat 2020’den beri maaşlarımız yatmadı. Yalnızca sus payı olarak bin lira, iki bin lira yattı. Bunun dışında hiçbir şekilde paralarımız yatmadı. Hal böyle olunca okula gittim, okul sahibiyle görüştüm, mağduriyetimizin giderilmesini istedim. Ama ödeme niyetleri olmadığını gördüm. ‘Paranızı ödeyeceğim’ diyorlar ama ne zaman ödeyeceklerini sorduğumuzda ancak para olduğunda diyorlar.”

Okulda çalışan öğretmenlerin tamamının aynı problemi yaşadığını kaydeden Yıldırım, “Emekli olduğum için bir şekilde bir yerden gelirim oluyor. Ama kimse keyfi çalışmaz. İhtiyacım olduğu için çalışıyordum. Kredi çektim, krediyi ödemekte zorlandım. Trafik kazası olayı başıma geldi. Aracımı yaptırmak için insanlardan para almak zorunda kaldım. Yeni anlaştığım okuldan da ekime kadar maaş alamayacağım” dedi.

"KÇÖ'den aldığım parayla geçinmeye çalışıyorum"

Okul içinden başka bir öğretmen Ö.D. ise, ancak KÇÖ’den aldığı bin 400 lira parayla geçinmeye çalıştığını söyledi. Ö.D., şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçte birçok öğretmen uzaktan eğitimle ders verdi. Bir süre sonra artık ödeme yapmayacaklarını anladık. Şu anda sözleşme bitim tarihini bekliyorum. 11 Eylül’de bitecek. Kredi kartları borcum var, onları ödüyordum. Aylardır onları bile ödeyemedim. İnsanlar bir şekilde hayatlarını geçindirmek zorunda. Ancak biz daha fazla borçlandık. Sonuçta biz öğretmeniz. Yazın gidip başka işlerde çalışamayız. Bu durum bizi çok fazla etkiledi.”

İddiaları sormak amacıyla aranılan okulun müdür yardımcısı ise yetkili olmadığını söyledi, yetkili biine ise yönlendirme yapmadı. Kurum müdürüne ise telefonla ulaşılamadı.