Kanada Genel Valisi, mobbing ve zorbalık suçlamalarının ardından istifa etti

Commonwealth bölgesi hükümdarının Kanada'daki temsilcisi Kanada Genel Valisi Julie Payette hakkındaki "sorunlu bir iş yeri atmosferi oluşturmak, zorbalık ve mobbing" suçlamaları aradından istifa etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kanada Genel Valisi Julie Payette hakkında hazırlanan bir rapor, Payette'in liderliği ve oluşturduğu iş atmosferi hakkında soru işaretleri doğurdu. Payette'in beraber çalıştığı insanlara mobbing uyguladığı, zorbalık yaptığına dair çeşitli suçlamalar yapıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından 2017'de seçilen ve ülkede Kraliçe Elizabeth'in temsilcisi olarak sembolik bir görev yürüten Payette, hakkındaki suçlamaların ardından istifa etti.