Kanada fok avını bitirecek mi?

T24 - Kanada kamuoyu, her yıl mart ayının son haftasında başlayan ve tüm dünyanın tepkisini çeken fok avını sonlandırmayı tartışıyor.

Anamuhalefet partisi Yeni Demokrat Partinin (NDP) New Foundland-Labrador Federal Milletvekili Ryan Cleary'nin ''Avrupa Birliği ve birçok ülke fok ürünlerine, bu trajedi nedeniyle yasak koydu. Bu işe son vermenin zamanı geldi'' açıklaması, çevreci ve hayvan hakları savunucusu gruplarca desteklenirken, fok avcılarının organizasyonlarınca da eleştirildi.

''Bizim tarihimizde balina avcılığı da vardı, gün geldi bu iş bitti'' diye konuşan Cleary, ''Fok avcılığı için de o gün gelmedi mi- Kimsenin artık fok ürünü istediği de yok'' ifadesini kullandı. Milletvekili olduğu eyaletin, geçen yılki av sezonundan sadece 1 milyon dolar kazanabildiğini hatırlatan Cleary, ''Belki bunları söylememem gerek ama gerçek de bu'' dedi.

Öte yandan NDP Milletvekili Ryan Cleary'e cevap, Kanada Fok Avcıları Derneğinden geldi. Dernek Başkanı Frank Pinhorn, fok avına son vermenin, balıkçılar için ekonomik felaket olacağını ileri sürdü. New Foundland-Labrador eyaletinin kırsal kesiminde yaşayanların büyük bölümünün sadece fok avı ile geçindiklerine dikkati çeken Frank Pinhorn, geçen yıl 1 milyon dolarlık kazanç sağlanmasının, hükümetin fok ürünlerine yeteri kadar önem vermemesinden kaynaklandığını söyledi.

Kanada Balıkçılık Bakanlığının, bu yıl avlanacak fok kotasını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Bölgede 2010 yılında 5,5 milyon olan fok nüfusunun, bu yıl 8 milyona yaklaştığı sanılıyor. AB'nin 3 yıl önce yasak koyduğu Kanada'nın fok ürünlerine en son, Belarus ve Kazakistan yasak getirmişti.