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Çevre

Kanada, elektriğinin yüzde 66’sını yenilenebilir kaynaklardan üretiyor

Kanada, dünyada, hidro elektrik santralleriyle enerji üreten ikinci ülke konumunda

07 Mayıs 2017 22:41

Kanada, elektrik üretiminin yüzde 66’sını yenilebilir kaynaklardan üretiyor.

Kanada, dünyada, hidro elektrik santralleriyle enerji üreten ikinci ülke konumunda bulunurken, ürettiği enerjinin dünya popülasyonunun yaklaşık 10’una yetebilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.

Kanada’nın 2015 yılındaki elektrik üretiminin yüzde 60’ına yakınını hidro elektrik santrallerinden, geri kalanını ise rüzgar, güneş ve biyo-kütle üretimi yaparak karşılıyordu.

Araştırma kurulunda görevli baş ekonomist Shelley Milutinovic yaptığı açıklamada “Kanada’nın hidro elektrik üretimi, ülkenin küresel çaptaki enerji üretimi sıralamalarında yükseklerde bulunmasına yol açıyor. Şimdilerde ise güneş, rüzgar ve diğer teknolojilerden elde edilen enerji daha düşük maliyetli olması ve geleceğe dönük olmaları sebebiyle ümit vaat ediyor” diye konuştu.

Dünya ülkeleri arasında sadece Norveç, Yeni Zelanda, Brezilya, Avusturya ve Danimarka olmak üzere, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjiyi bu oranlarda kullanabiliyor.

Raporda yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek ucuzlaması ve karbon emisyonlarının düşmesiyle birlikte devletlerin tercih sebepleri olmaya da başlamış durumda.

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