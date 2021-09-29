Kanada, Edward Snowden'ı Hong Kong'daki dairelerinde saklayan dört kişinin sığınma başvurusunu kabul etti

Kanada, ABD'nin yasadışı dinlemelerini ifşa eden Edward Snowden’ı geçmişte Hong Kong’da bulunan dairelerinde saklayan dört kişiye oturma izni verdi.

Sivil toplum kuruluşu For the Refugees, Supun Thilina Kellapatha, Nadeeka Dilrukshi Nonis ve iki çocuklarının Kanada’ya “yeni hayatlarına başlamak üzere” ulaştıklarını duyurdu.

For The Refugees, 2019’da Snowden’ın saklanmasına yardım eden iki kişinin daha Hong Kong’dan ayrılmasına yardımcı olmuştu. Öte yandan Snowden’e yardım eden ekipten Ajith Pushpakumara’nın Hong Kong’da kaldığı, güvenliğinin hâlâ risk altında olduğu belirtildi.

Snowden 2013'te ABD'ye ait hassas belgeleri deşifre ettikten sonra önce Hong Kong'a gitmiş, ardından Rusya'nın kendine sığınma hakkı vermesiyle Moskova'da yaşamaya başlamıştı. Hong Kong’da Snowden’a yardım eden kişilerin kendilerini güvende hissetmediği, 2016’da çıkan bir belgeselle kamuoyuna duyurulmuştu.