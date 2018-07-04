Kanada Dışişleri Bakanı: Geri adım atmayacağız

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz (DHA) – Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD’nin ek gümrük vergilerine karşı Kanada’nın “cevapsız kalmayacağını” söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada da dâhil olmak üzere çeşitli ticaret ortaklarına çelik ve alüminyum ürünlerine sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10’luk ek gümrük vergileri açıklamasının ardından Kanada, ABD ürünlerine 12.6 milyar dolar değerinde missileme gümrük vergisi planını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland “Söz konusu anlaşmazlığı kızıştırmayacağız fakat geri adım atmayacağız” uyarısında bulunurken, Kanada’nın uygulamaya koyacağı ek gümrük vergileri, yoğurt, kafeinli kavrulmuş kahve, tuvalet kağıdı ve uyku tulumları gibi ABD ürünlerini hedef alıyor.