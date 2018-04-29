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BBC Türkçe

Kanada: Damadın küçük çocuğu boğulmaktan kurtardığı an

Kanada'da nikah sonrası fotoğraf çekimi sırasında damat boğulmak üzere olan bir çocuğu kurtarmak için suya atladı. Evlilik fotoğrafçısı tarafından yakalanan kurtarma anına ait görüntüler viral oldu.

29 Nisan 2018 20:30

Kanada'da nikah sonrası fotoğraf çekimi sırasında damat boğulmak üzere olan bir çocuğu kurtarmak için suya atladı.

Evlilik fotoğrafçısı tarafından yakalanan kurtarma anına ait görüntüler viral oldu.

Olay Ontario eyaletine bağlı Cambridge şehrinde yaşandı. Damat Clayton Cook eşi Brittany ile fotoğraf çektirdiği sırada bir çocuğun suda çırpındığını gördü.

Damatlığı ile suya atlayan adam, çocuğu hemen kıyıya çıkardı.

Kurtarma anına ait kareler yeni evli çiftin fotoğraflarını çeken kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Evlilik fotoğrafçısı Darren Hatt, damatın tepkisinin çok hızlı olduğunu, kurtarma anını ancak görüntüleyebildiğini açıkladı.

Hatt, fotoğrafları paylaştığı Facebook mesajında, "Gelin bağırdığı anda, Clayton çoktan sudaydı" şeklinde yazdı.

Clayton Cook olay sonrası ülke medyasına yaptığı açıklamada, "Yüzü suyun içindeydi ve savaşıyordu" dedi.

Çocuğun arkadaşları tarafından suya itildiğini düşündüğünü de söyleyen Cook, "Neyseki sadece küçük bir çocuktu.. Yaptığım sadece onu sudan çekmek oldu" şeklinde konuştu.

Brittany Cook isimli gelin ise kocasına aşık olmasında çabuk düşünmesi yanında fedakarlığın da etkili olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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