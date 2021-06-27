Kanada'da yatılı okul bahçesine kalıntıları bulunan 751 çocuk için anma gecesi

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda kemikleri bulunan 751 çocuk için dün bir anma gecesi düzenlendi.

Cowessess First Nation Konseyi tarafından düzenlenen anma gecesi, mezarların olduğu bölgeye kurulan yerli çadırında dua ile başladı.

Yerel saatle 19.30’da başlayan gecede, yerlilerin dua etmek için kutsal kabul ettikleri otlar ve reçinelerin yakılması ve dumanının bölgeye dağıtılması gerçekleştirildi.

Daha sonra saygı duruşuna geçen katılımcılar, yıllar önce kaybettikleri çocukları için sessizce dua etti.

Anma gecesinin dua kısmına katılım, Kovid önlemleri nedeniyle 150 kişi ile sınırlandırılırken, diğer katılımcıların sosyal mesafe şartıyla geceyi uzaktan izlemelerine izin verildi.

Gecede, saatler yerel saatle 19.51’i (7.51) gösterdiğinde 751 çocuk için 751 güneş enerjili ışık yakılarak mezarlık bölgesine yerleştirildi.

Anma gecesi yapılan konuşmaların ardından sona erdi.