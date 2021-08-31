Kanada'da yaşayan işletmeci Zeynel Arı'ya ödül; "Selahattin Demirtaş'a adıyorum"

Kanada'da yaşayan ve dünyaca ünlü kişilere yaptığı pizzalarla tanınan işletmeci Zeynel Arı, Toronto bölgesindeki başarılı iş yerlerine verilen ödüllerden biri olan Gems of Etobicoke ödülüne layık görüldü.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına, evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak pizzalar servis eden Zeynel Arı, federal parlamenter James Maloney tarafından Gems of Etobicoke ödülüne aday gösterildi.

Ödüle layık görülen "Bu ödüle layık görüldüğüm için çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü, Türkiye'de cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'a adıyorum" dedi.

Zeynel Arı ayrıca, Demirtaş'ın Seher adlı ilk kitabının İngilizce çevirisi olan Dawn adlı eseri, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya iletilmek üzere James Maloney'e verdi.