Kanada'da yaşayan işletmeci Zeynel Arı'ya ödül; "Selahattin Demirtaş'a adıyorum"

Kanada'da yaşayan ve dünyaca ünlü kişilere yaptığı pizzalarla tanınan işletmeci Zeynel Arı, Toronto bölgesindeki başarılı iş yerlerine verilen ödüllerden biri olan Gems of Etobicoke ödülüne layık görüldü.
Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına, evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak pizzalar servis eden Zeynel Arı, federal parlamenter James Maloney tarafından Gems of Etobicoke ödülüne aday gösterildi.
Ödüle layık görülen "Bu ödüle layık görüldüğüm için çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü, Türkiye'de cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'a adıyorum" dedi.
Zeynel Arı ayrıca, Demirtaş'ın Seher adlı ilk kitabının İngilizce çevirisi olan Dawn adlı eseri, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya iletilmek üzere James Maloney'e verdi.
|Tunceli'de doğan Zeynel Arı, 2000 yılında Kanada’nın Toronto kentine yerleşti. Evli ve dört çocuk babası olan Zeynel Arı, Türkiye’deyken turizmle uğraşıyordu. Kanada’ya gittikten 1 yıl sonra “Dinos Wood Burning” i kurdu. 12 çalışanının bulunduğu pizzacı Toronto’da ve Kanada’da kısa sürede tanınmaya başladı. Yaklaşık 19 yıldır pizza işletmeciliği yapan Zeynel Arı, birçok gazete ve dergide yer almış ve “Dinos Wood Burning”e birçok ödül aldı. Müşterileri arasında Kanada’nın eski başbakanı Stephen Joseph Harper, Madonna ve birçok ünlü siyasetçi ve oyuncu bulunuyor. Arı, başlattığı bir kampanyayla cumartesi günleri evsizlere pizza dağıtıyor.