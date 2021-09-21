Kanada'da seçim: Resmi olmayan sonuçlara göre Trudeau'nun partisi yine önde; çoğunluk hükûmeti kuramıyor

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Kanada’da Muhafazakâr Parti’yle yakın ilerleyen seçim yarışının ardından Başbakan Justin Trudeau’nun Liberal Partisi, parlamentoda çoğunluğu oluşturmak için gereken 170 koltuğu kazanamadı. Liberal Parti, en çok koltuğu alarak bir azınlık hükûmeti oluşturma şansı oldu.

CBC’nin projeksiyonlarına göre, resmi olmayan sonuçlar, Liberal adayların 152 seçim bölgesinde önde olduğunu gösterdi. Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti ise oyların yüzde 34,1'ini almasına rağmen, seçim sistemi nedeniyle toplam 121 milletvekilliği çıkarabildi.

Seçimlerde, Quebec Bloğu Partisi yüzde 8,2 oy (32 milletvekilli), Yeni Demokrat Parti yüzde 17,6 oy (27 milletvekili) ve Yeşil Parti de yüzde 2,2 oy (2 milletvekili) aldı.

Kanada genelindeki seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, 27 milyon 366 bin 297 seçmenden toplam 12 milyon 492 bin 213 kişi oy kullandı. Bu sonuçla seçimlere katılma oranı da yüzde 45,65 oldu.

Seçimler için ülke genelinde açılan 20 binden fazla seçim merkezinde, 105 bin 140 sandıkta oy kullanıldı.

Analistler, Başbakan Justin Trudeau’nun erken seçim kararını, parlamentoda çoğunluğu kazanmak için aldığını ancak Erin O’Toole liderliğindeki Muhafazakâr Parti’yle rekabet kızıştığı yorumunu yaptı. Kanada’da seçmenin pandeminin ortasında erken seçime gitmekten de rahatsız olduğu belirtildi.

Liberal Parti, 2019’daki son federal seçimde de en çok kolktuğu almış ancak parlamentoda çoğunluk hükûmeti kurmaya yetecek 170 sandalyeyi alamamıştı.