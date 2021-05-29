Kanada'da parlamento oturumuna yanlışlıkla çıplak katılan milletvekili, bu sefer de tuvaletteyken bağlandı!

T24 Dış Haberler

Kanada Avam Kamarası'nın internet üzerinden gerçekleştirilen oturumuna geçen ay hafta yanlışlıkla çıplakken katılan bir Liberal milletvekili, bu sefer de oturuma tuvaletini yaparken bağlandı.

Twitter üzerinden yaşananlarla ilgili bir açıklama yayımlayan milletvekili William Amos, "Kameranın açık olduğunu fark etmeden tuvaletimi yaptı. Çok utandım" yazdı.

Amos, "Olay kamuya açık bir yerde meydana gelmese de yaşananlar kabul edilemez. Özür diliyorum" dedi.

Girişimçilik, Bilim ve Sanayii Bakanı'nın parlamento sekreteri olarak da görev yapan Amos, yardım almak için geçici olarak bu görevi de bırakacağını duyurdu.

Amos, 14 Nisan'daki bir oturumda da tamamen çıplakken kamerasını açmış ve ardından yine özür dilemişti.