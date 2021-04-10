Kanada'da öğrencilerine Bülbülü Öldürmek ve Hobbit filmlerini izleten öğretmene uzaklaştırma cezası

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Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletindebir ilkokul öğretmenine öğrencilerine derste Bülbülü Öldürmek ve Hobbit filmlerini izlettiği için bir günlük uzaklaştırma cezası verildi.

Disiplin süreci kapsamında yayımlanan bir belgede eyaletin eğitim denetiminden sorumlu Howard Kushner, Andrew Dennis isimli öğretmenin 2018'de ve 2019'da kural ihlalleri yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Kushner, Bülbülü Öldürmek ve Hobbit filmlerinin ilkokul mürettebatında yer almadığını ifade etti. Bülbülü Öldürmek filminde ırkçılık ve cinsel saldırı gibi konuların ele alındığı gerekçesiyle ilkokul öğrencilerinin izlemesi için uygun olmadığı belirtildi.

Dennis'in öğrencilerinden birinin velisinin, durumu okul müdürüne bildirdiği aktarıldı.

Bir gün uzaklaştırma cezası alan Dennis'in aynı zamanda "Pozitif Bir Öğrenme Ortamı Yaratma Dersi" almasına karar verildi. Dennis bu dersi alana kadar ilkokul derslerine giremeyecek.