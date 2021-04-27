Kanada'da kunduzlar kabloları kemirerek bir kasabanın internet bağlantısını kesti

T24 Dış Haberler

Kanada'nın British Columbia bölgesindeki bir kasabada 12 saat boyunca internetin kesilmesinden kunduzlar sorumlu tutuldu.

İnternet sağlayıcısı Telus, bağlantıyı sağlayan yer altı kablolarının bazı bölümlerinin kunduz yuvalarında bulunduğunu belirtti.

Kemirilen kablolar sonucunda yaklaşık 900 internet kullanıcısı ve 60 televizyon abonesinin etkilendiği belirtildi.

Telus sözcüsü, ekiplerinin yakınlardaki bir baraja giderek kemirilen kabloları bulduklarını ifade etti ve ekledi; "Kanada dışında pek göremeyeceğiniz bir olay...".

Kabloların yerin 3 metre altında olduğunu belirtildi.