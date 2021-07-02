Kanada'da Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'in heykelleri devrildi

Kanada'da yatılı okullardan çıkan çocuk cesetleri protestolara neden oldu. Kanada'nın milli bayramı Kanada Günü'nde devam eden protestolarda, Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'in heykelleri devrildi.

Manitoba Yasama Meclisi'nde toplanan protestocular, 1 Temmuz'da kutlanan Kanada Günü'nde, yerli çocukları onurlandırmak için turuncu gömlek giydi ve Kraliçe Victoria heykelini kırmızı el izleriyle kapladı. Ardından, ülkenin sömürge tarihinin temsilcisi olarak görülen Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'in heykelleri devrildi.

Yerli çocukların, Kanada toplumuna asimile edilme planının bir parçası olarak en az 150 bin çocuk ailelerinden uzaklaştırılıp okullara götürüldü.

Protestocu grup Idle No More “Çalınan yerli topraklarını ve çalınan yerli yaşamlarını kutlamayacağız. Bunun yerine Kanada'nın yok ettiği tüm hayatları onurlandırmak için toplanacağız” dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, her yıl havai fişekler, piknikler ve şehir merkezindeki partilerin damgasını vurduğu bayramın bu yılki kasvetli tonunu destekledi.