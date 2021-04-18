Kanada'da Koronavirüs nedeniyle verilen evden çıkan vatandaşları durdurma yetkisine polis karşı çıktı; "Bizi kötü adam yapmayın"

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Kanada'nın Ontario eyaleti hükûmetinin polislere, Koronavirüs önlemleri çerçevesinde verdiği, kişi ya da araçları durdurma; dışarıda olma nedenleri sorma yetkisi pek çok şehirde polis hizmeti yöneticileri tarafından reddedildi. Çok sayıda polisin vatandaşları rastgele durdurma yetkisini kullanmayacağını söylemesinin ardından düzenlemede geri adım atıldı.

Kanada'da Ontario eyalet hükûmeti, geçen hafta artan Koronavirüs vakaları nedeniyle yeni önlemler açıkladı. Açıklanan önlemlerden biri de polis memurlarına verilen kişileri ya da araçları dışarıda gördüklerinde durdurarak "Evden ayrılma gerekçelerini sorma" yetkisi oldu.

Eyaletteki pek çok polis hizmeti yöneticisi, insanları rastgele durdurarak soru sorma yetkisine karşı çıktı.

"Polisleri kötü adam yapmayın"

Toronto polisi bir tweet atarak yeni yetkiyi kullanmayacaklarını duyurdu. Tweette "Her zaman kamu güveni aşılamamız gerektiğini biliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Peel Bölge Polisi de bir açıklama yayımlayarak rastgele durdurma yetkisini kullanmayacaklarını duyurdu. Polis Şefi Nishan Duraiappah, bu önlemin toplumda yarattığı "endişeyi" anladığını, bölge sakinlerine polis memurlarının kendilerini durdurmayacağının güvencesini verdiğini söyledi.

Peel Bölgesi Polis Derneği Başkanı Adrian Woolley de yetkiye şu sözlerle karşı çıktı: "Yanlış! Üyelerimiz evde-kal önlemlerine uyulması için insanları ya da araçları durdurmayacak. Burada polisleri kötü adam yapmayın!"

Eyalet genelinde York, Dunham bölgelerinde; Ottowa ve kuzey Ontario'da da polisler bu yetkiyi reddetiklerini açıkladı. Brampton şehrinin Belediye Başkanı Patrick Brown, bu adımın "polis kaynaklarının yanlış kullanımı" olduğunu söyledi.

Eyalet hükûmetinden geri adım

Ontario hükûmeti, tepkilerin ardından düzenlemeyi yeniden incelemeye aldı. Hükûmet, polislerin yalnızca şüpheli olan ya da kalabalık bir etkinliğe katılan kişileri durdurma yetkisi olacağını açıkladı.