Kanada'da korkunç olay; yerli çocukların kaldığı yatılı okul bahçesinde toplu mezar bulundu!

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki yerlilerin kaldığı eski bir yatılı okulun bahçesinde 215 çocuğun kalıntılarını içeren toplu mezar bulundu.

Kamloops kentindeki topluluğun temsilcisi Rosanne Casimir, ön bulguların okul yöneticileri tarafından "belgelenmeyen bir kayıp" olduğunu belirterek, "Bildiğimiz kadarıyla bu kayıp çocukların ölümleri belgelenmedi. Bazıları 3 yaşında olacak kadar küçüktü" ifadelerini kullandı.

British Columbia eyaleti Adli Tıp Servisi Şefi Lisa Lapointe de, bilgi toplama sürecinin başında olduklarını kaydetti.

Kanada Başbakanı Trudeau: Utanç verici

Sözcü gazetesinin haberine göre; Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke gündemine oturan olayın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yatılı okulundan gelen haberlerden dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "Bu, ülkemiz tarihinin o karanlık ve utanç verici döneminin acı verici bir hatırlatıcısı" ifadelerini kullandı.

Asimilasyon politikaları

Kanada’da yatılı okullar, 19. ve 20. yüzyıllarda yerli gençleri asimile etmek amacıyla hükümet ve dini yetkililer tarafından işletilen zorunlu okullardı. Kamloops’taki yatılı okul ise ülkedeki yerli yatılı okulu sisteminin en büyüğü olarak biliniyordu.

1890'da Roma Katolik idaresi yönetiminde açılan okulun, 1950’lerde 500 civarında öğrencisi bulunduğu belirtiliyor. 1969’da ise merkezi hükümet, okulun yönetimini devralmış, okul 1978’e kadar faaliyet göstermişti.

150 bin çocuk ailelerinden koparıldı

Ülkedeki çalışmalara göre 1863’ten 1998’e kadar 150 binden fazla yerli çocuk ailelerinden alınarak bu okullara yerleştirildi. Çocukların genellikle kendi dillerini konuşmalarına ya da kültürlerini yaşamalarına izin verilmediği belirtilirken, birçoğunun kötü muamele ve istismara maruz kaldığı tespit edildi.



2008 yılında Kanada hükümeti söz konusu sistem için yerli halktan resmi olarak özür dilemişti.