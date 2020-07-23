Kanada'da Hastalık Kontrol Merkezi'nden halka seks tavsiyesi: Duvardaki delikleri kullanın

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'nın Britanya Kolumbiyası (B.C.) Hastalık Kontrol Merkezi, Koronavirüs pandemisi günlerinde güvenli seks için duvara açılmış delikleri kullanılmasını tavsiye etti.

B.C. Hastalık Kontrol Merkezi, bu hafta Covid-19 salgını sırasında güvenli seks için hazırladığı sayfaya yeni tavsiyelere ekledi.

Tavsiyelerden en dikkat çekeni halka bir "glory hole" kullanmasının tavsiye edilmesi oldu.

Güncellenen internet sayfasında, "Cinsel ilişkiye imkan veren, ancak yüz yüze teması önleyen bariyerler ve duvarlar kullanının (glory hole gibi)" ifadeleri yer aldı.

Sitede cinsel ilişki sırasında maske takılması öpüşülmemesi ve prezervatif kullanılması gibi tavsiyeler de yer aldı.