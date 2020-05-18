Kanada'da halka moral vermek için şov yapan uçak eve girdi: 1 ölü

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Kanada'da yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde halka moral vermek için şov düzenleyen 'Snowbirds' ekibinden bir uçak, Britanya Kolumbiyası eyaletinde bir evin üzerine düştü.

Kazada uçaktaki ekip üyelerinden bir kişi hayatını kaybederken diğeri yaralandı. Uçağın üzerine çakıldığı evde yangın çıktı.

Associated Press'in aktardığına göre uçağın parçaları Kamploops mahallesinde etrafa yayıldı.

Kazayla ilgili videolarda uçaklardan birinin Kamloops'taki havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düşüşe geçtiği görülüyor. Videoda en az bir kişinin kendini uçaktan fırlattığı görülüyor.

Kanada Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Üzülerek CF Snowbirds timinden bir kişi hayatını kaybetti ve bir kişi de ciddi biçimden yaralandı" denildi. Yaralanan hava kuvvetleri mensubunun hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Kanada'da hava gösterileri düzenleyen Hava Kuvvetleri'ne bağlı Snowbirds, geçen haftalarda "İlham Operasyonu"nu başlatmıştı. Operasyon kapsamında Snowbirds halka "moral vermek" için çeşitli bölgelerde hava gösterileri düzenliyordu.