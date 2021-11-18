Kanada'da fırtına ve sel felaketi; inekler jetskilerle kurtarıldı

Kanada’nın batısında yer alan British Columbia eyaletinde fırtına ve sel nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi. Fırtına, eyalete giden yolları ve tren yollarının kapanmasına neden oldu.

BBC’de yer alan habere göre, British Columbia’da meydana gelen fırtına ve sel felaketi nedeniyle Kanada Silahlı Kuvvetleri görevlendirildi. Fırtına sonrası heyelan nedeniyle bir kadının hayatını kaybettiği bilinirken iki kişi de hâlâ kayıp.

British Columbia Eyalet Başkanı John Horgan, olağanüstü hâl ilan ediliğini açıkladı. Horgan, insanların evlerinden dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

Helikopter, dağlık bölgelere gıda götürürken Tulameen isimli kasabada 400 kişinin mahsur kaldığı biliniyor.

Bölgede bulunan inekler, jetskiler aracılığıyla kurtarıldı.

Yetkililer, yaşanan felaketi iklim değişikliğinin etkilerinden biri olarak değerlendirdi. İklim krizinin fırtınaların sıklığına etkisi henüz açık bir şekilde bilinmezken, artan deniz sıcaklıklarının havayı ısıttığı ve bu yolla hortum, tayfun ve fırtınalar için enerjinin arttığı biliniyor.