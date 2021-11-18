Kanada'da fırtına nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

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Kanada'nın batı eyaleti British Columbia'da çıkan fırtınanın yolları ve tren yollarını kapamasının ardından olağanüstü hal ilan edildi.

Kanada Silahlı Kuvvetleri, fırtınanın vurduğu pazar gününden bu yana mahsur olan binlerce Kanadalıyı kurtarmak için bölgeye gönderildi.

ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret eden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, zorda kalanlara yardım edeceklerine ve ordunun yıkılanları "tekrar inşa etmeye" yardım edeceğine dair söz verdi.

Fırtına sebebiyle yaşanan toprak kayması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve 2 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi.

Bölgede ortalama bir aylık yağışın yaklaşık 24 saatte yaşanması sonucunda meydana gelen felaketin iklim değişikliği ile bağlantılı olduğuna inanılıyor.