Kanada'da enflasyon son 30 yılın zirvesinde

Kanada İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan veriler son 30 yılın en yüksek enflasyonuna işaret ederken, bu rakamların önümüzdeki 12 ay boyunca 6 faiz artışı yapabileceği konuşulan Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftadan itibaren faiz artırım serisini başlatabileceği düşünülüyor.

Kanada'da tüketici enflasyonu hızlanarak Aralık ayında son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kanada İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre geçtiğimiz ay yıllık enflasyon yüzde 4,8 olarak belirlendi. Bu rakam ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Çekirdek gösterge yüzde 3

Aylık bazda fiyatlar, benzin fiyatlarının düşmesi sonrası Aralık ayında yüzde 0,1 geriledi.

Genel olarak altta yatan fiyat baskısı için daha iyi bir gösterge olarak kabul edilen çekirdek gösterge ise yüzde 3 ile 20 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Veriler Tiff Macklem’in başkanlığını yaptığı Kanada Merkez Bankası politika yapıcılarının faiz artırım serisine önümüzdeki hafta başlayacağına dair beklentileri de tetikledi. Piyasalar önümüzdeki 12 ay boyunca Kanada Merkez Bankası’nın altı faiz artırımı yapabileceğini fiyatlıyor.