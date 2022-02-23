Kanada'da Covid önlemi protestocularına karşı Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokan Trudeau'ya tepki: Yetkisini aştı

Kanada Sivil Özgürlükler Birliği ceza adaleti programı direktörü Abby Deshman, başkent Ottowa'da Covid önlemlerine karşı protesto düzenleyenlere karşı Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yetkisini aştığını söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, Kanada Sivil Özgürlükler Birliği'nden Abby Deshman, Ottowa'da düzenlenen "Özgürlük Konvoyu" isimli protestolara karşı Acil Durumlar Yasası'nın yürürlüğe girmesine dava açtı. Deshman, söz konusu yasanın yalnızca gerçek ulusal acil durumlarda kullanılması gerektiğini savundu.

Deshman "Bu tür ulusal güvenlik yasalarının, ülke içi ve zorlu protesto durumlarında kullanılmasını endişe verici buluyoruz" dedi.

Kanada'da "Özgürlük Konvoyu" protestoları, ocak sonunda başlamıştı. Kamyon sürücülerinin kendilerine yönelik Covid aşı zorunluluğuna karşı durmasıyla başlayan protestolar, genel olarak pandemi önlemlerine karşı yayılmıştı. Protestocuların şehir merkezinde vandalizme başvurduğunu, şehrin düzenini bozduğunu sık sık yineleyen Trudeau, Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu. Hafta sonu boyunca bazı protestocular gözaltına alınmış, banka hesaplarına el koyulmuştu.