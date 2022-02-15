Kanada'da Covid önlemi karşıtı eylemler sürüyor; Trudeau, Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe soktu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkede günlerdir Covid önlemlerine karşı eylem düzenleyen protestocular karşısında Acil Durum Yasası’nı yürürlüğe soktu. Bu kapsamda mahkeme kararı olmadan, protestolarla bağlantı kişilerin banka hesapları dondurulabilecek.

BBC2de yer alan habere göre, Kanada’nın başkenti Ottowa’da günlerdir süren Covid önlemi karşıtı protestolarla ilgili Acil Durumlar Yasası’nı yürürlüğe sokan Trudeau, önlemlerin “sınırlı zaman için” ve “orantılı” olacağını söyledi.

Acil Durumlar Yasası kapsamında protestolarla ilişkili kişilerin banka hesapları, mahkeme kararı olmadan dondurulabilecek.

Kanada’nın başkenti Ottowa’da yüzlerce kişi Covid önlemi karşıtı protestoyu sürdürüyor.

Protestolar, ülkede sınır ötesi çalışan tüm kamyon sürücülerinin aşı zorunluluğuyla başlamış, kısa süre içinde tüm Covid önlemlerine karşı çıkanlar bir araya gelmişti.