Kanada'da bir üniversite Drake ve The Weeknd dersleri açıyor

Toronto'daki Ryerson Üniversitesi, rapçi Drake ve The Weeknd'in hayatlarını ve çalışmalarını inceleyen dersler başlattı.

Ryerson üniversitesi'nde misafir müzik profesörü Dalton Higgins'in verdiği Drake ve The Weeknd'in Yapısökümü başlıklı ders, her iki sanatçının kariyeri ve şarkı sözlerini inceleyecek. Öğrenciler derse 2022'nin ilk aylarında kaydolabilecek.

Independent Türkçe'nin haberine göre Higgins bu dersi verme nedenini "ABD kolej ve üniversite sahnesinde Miley Cyrus, Lady Gaga, Bruce Springsteen gibi rock, folk, pop sanatçıları hakkında her türlü ders veriliyor, öyleyse neden Toronto'da Drake ve The Weeknd'e dair bir ders olmasın?" diye açıkladı.

"Amerikan üniversite kampüslerinde Jay Z, Outkast, Beyonce gibi sanatçılar hakkında 300'den fazla hip-hop dersi veriliyor, pek çok Beyonce dersi var" dedi.Dalton Higgins ayrıca Harvard ve Cornell dahil olmak üzere birçok Ivy League üniversitesinin (ABD'nin New England bölgesi ve güneyindeki 8 vakıf üniversitesinin oluşturduğu birlik) hip-hop eğitimini tamamen benimsediğini, bu yüzden burada da aynısını yapabileceklerini belirtti.

Drake ve The Weeknd, Kanada'nın en etkili müzik sanatçılarından ikisi olarak biliniyor ve Higgins akademik olarak yüceltilmeleri için geç kalındığına inanıyor.

Higgins "Toronto'da doğup büyümüş; rap, R&B ve pop icra eden ve bir noktada tartışmasız bir şekilde milyarder olma yolunda ilerleyen iki siyahi sanatçınız varsa görünüşe göre öğrenecek çok şey var. Unutmayın, ikisi de siyahi müzisyenlerin yükselmesini desteklemek için çok az şey yapan yerel Kanada müzik sahnesinin ürünleri olmasına rağmen patlamayı başardı" dedi.