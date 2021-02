Kanada'da bir geyik kafasına ok saplanmış hâlde bulundu; riskli bulunduğu için çıkarılamıyor

T24 Dış Haberler

Kanada'nın Ontario eyaletinde bir geyik, kafasına ok saplanmış bir şekilde, bir yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından bulundu. Yaralı geyiğin kafasındaki ok, kanama ve enfeksiyon endişesi nedeniyle çıkarılamıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Ontario'nun Kenora kentinde "Carrot" ismini verdiği geyiği kafasında ok saplanmış bir şekilde bulan yaban hayatı fotoğrafçısı Lee-Anne Carver, "Onu böyle görmek çok zordu. Yıllardır hayvan fotoğrafları çekiyorum ve Carrot daha önce gördüklerime hiç benzemiyor" dedi. Carver, ormanda gördüğü kafasına ok saplanmış geyiği paylaşarak yaralı hayvana bir tedavi bulma umudu taşıyor.

Kafasına ok saplanmış şekilde olsa da yaşamına devam eden yaralı geyikle ilgili Carver'la iletişime geçen yerel yetkililer Carrot'a ötenazi uygulanmayacağına dair söz verdi. Hayvan koruma yetkilileri ve avcılar, okun geyiğin başından çıkarılmasının kanamayı artırabileceği ya da yara açarak enfeksiyon riski taşıyabileceğini söylüyor.

Carter, "Böyle olması çok üzücü. Elimle o oku çekip onu iyileştirmek istiyorum ancak ne yazık ki mümkün değil" dedi.