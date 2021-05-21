Kanada'da bir asker, tatbikat sırasında topçu ünitesine haberleri olmadan esrarlı kek vermekle suçlanıyor

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Kanada'da bir asker, tatbikat sırasında topçu ünitesindeki askerlere haberleri olmadan esrarlı kek vermekle suçlanıyor.

Mahkeme dökümanlarına göre içinde esrar olduğunu bilmeden kekleri yiyen askerler bir anda paranoya, yorgunluk ve kafa karışıklığı yaşadıklarını belirtti.

Askeri hakim, "Ünitenin kekten yiyen bazı üyeleri tatbikattaki görevlerini yerine getirmekte zorlandı" dedi.

Kanada Ordusu Başsavcılık Ofisi'ne göre Kanada Silahlı Kuvvetleri'nde ilk defa bir asker meslektaşlarına rızalarını almadan esrar vermekle suçlanıyor.

Cogswell isimli askerin 3 haftalık tatbikat sırasında kantinde çalıştığı ve olayın 2018'in Haziran ayında meydana geldiği belirtildi.

İlk duruşma ağustos ayında gerçekleştirilecek.