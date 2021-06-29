Kanada'da binlerce Koronavirüs kaynaklı ölüm vakasının resmi kayıtlarda yer almadığı ortaya çıktı

Kanada'da bir grup bilim insanının hazırladığı raporda, sadece 1 Şubat-28 Kasım 2020 döneminde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği halde ölüm nedeni farklı kaydedilen yaklaşık 6 bin kişinin bulunduğu bildirildi.

Toronto Üniversitesi'nden Doçent Tara Moriarty başkanlığındaki bir bilim ekibi tarafından hazırlanan rapor, Royal Society of Canada isimli bilim topluluğunun internet sitesinde yayınlandı.

'Kanada'daki Covid-19 Salgını Sırasında Tüm Nedenlere Bağlı Aşırı Ölümler' başlığını taşıyan raporda, salgının başlangıcından bu yana 26 binden fazla Kanadalının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilerek, bu rakamın çok yüksek olduğu ancak toplam vefat sayısını yansıtmadığı bildirildi.

Raporun özet kısmında, "Çalışmamız, 1 Şubat ile 28 Kasım 2020 arasında 45 yaş ve üstü yaklaşık 6 bin kişinin Covid-19 ölümlerinin tespit edilmediğini ve bildirilmediğini ortaya koyuyor. Bu bize, ölüm vakalarının aynı oranda ve metotla raporlanması halinde, pandemik ölüm yükünün bildirilenden iki kat daha yüksek olabileceğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Bazı eyaletlerin temel ölüm istatistiklerini bile yayınlamasının aylar sürdüğünü ve raporların eyaletler arasında tutarsız olduğunu belirten Moriarty, "Yaşlı bakım merkezleri dışında muhtemelen Covid-19'dan ölen insanların bildiğimizden çok daha fazla olduğunu anlamanın insanlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde salgının başlangıcından bugüne kadar 26 bin 267 kişi hayatını kaybetti.