Kanada'da başörtüsü nedeniyle Müslüman öğretmenin işine son verildi

Batı Quebec Halk Okulları Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Müslüman öğretmeninin, kamu çalışanlarının dini semboller takmasını yasaklayan Quebec eyalet yasası nedeniyle sınıftan çıkarıldığı ve görevden alındığı belirtildi.

Batı Quebec Halk Okulları Kurulu Başkanı Wayne Daly, söz konusu yasanın temel insan haklarına karşı olduğunu hükümete bildirdiklerini ancak yasanın gereğini yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Dini semboller kamuda yasaklanmıştı

Kanada’nın Quebec eyaletinde hükümet, 21 Haziran 2019'da yürürlüğe koyduğu Bill-21 sayılı yasa ile kamu sektörü çalışanlarının işteyken başörtüsü, haç, kipa veya türban gibi dini içerikli semboller takmasını yasaklamıştı. (AA)