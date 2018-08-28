Kanada da ABD ile yeni bir ticaret anlaşması için görüşecek

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Kanada, ABD - Meksika ticaret anlaşmasının ardından Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yerini alacak yeni bir ticaret anlaşması için ABD ile görüşmelere başlıyor.

ABD ve Meksika’nın Pazartesi günü ticaret anlaşması yapmak üzere uzlaşmasının ardından, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland Avrupa seyahatini yarıda kesip NAFTA’nın yerini alacak yeni bir ticaret anlaşması için görüşmek üzere Washington’a gidiyor.

Freeland’in basın sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, “Kanada ancak Kanada için iyi olacak bir ticaret anlaşmasını imzalar” dedi.

ABD hükümeti Meksika ile anlaşma yapacağını duyurmuş olsa da, NAFTA’daki üçüncü taraf ve ABD’nin ikinci büyük ticaret ortağı Kanada ile konuyu müzakere etmek zorunda.