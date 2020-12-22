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Yaşam

Kanada’da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu

22 Aralık 2020 22:08

Kanada’da araştırmacılar, donmuş toprakta iyi korunmuş 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili buldu. Araştırmacılar, bulunan fosil için “En eski ve bozulmadan saklanmış” ifadelerini kullandı.

Kanada’nın Yukon kentinde araştırmacılar, donmuş toprakta iyi korunmuş olarak saklanan 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili buldu. Araştırmacılar, bulunan fosile ilişkin “Bu mumya o kadar eksiksiz ki, temelde tüm derisine, kürkünün çoğuna, tüm yumuşak dokusuna sahip. Bu şimdiye kadar bulunmuş en eski, bozulmamış kurt” dedi.

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