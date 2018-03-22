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Kanada Büyükelçisi Cooter, Kayseri'de

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KANADA'nın Ankara Büyükelçisi Christhopher Cooter ve eşi Karen Blumenschein, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak için geldikleri Kayseri'de, Vali Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti

22 Mart 2018 19:43

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KANADA\'nın Ankara Büyükelçisi Christhopher Cooter ve eşi Karen Blumenschein, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak için geldikleri Kayseri\'de, Vali Süleyman Kamçı\'yı makamında ziyaret etti.
Ticaret ve turizm konuları başta olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri\'ye eşi Karen Blumenschein ile gelen Kanada Büyükelçisi Christhopher Cooter, Vali Süleyman Kamçı\'yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Süleyman Kamçı, \"Kanada ile ilişkilerimiz iyi şekilde devam ediyor. 800 milyon dolar ihracatımız var. 1 milyar 700 milyon dolar da ithalatımız var. Kanada\'dan ülkemizi her yıl yaklaşık 100 bin turist ziyaret ediyor. Amacımız ticaret ve turist rakamlarını artırmaktır\" dedi.
Kanada Büyükelçisi Christhopher Cooter ise yaptığı açıklamada, \"Türkiye ile Kanada birbirlerine uzak iki ülke olmasına rağmen, insan olarak her gün daha da yaklaşıyoruz. Bu yıl Türkiye ile Kanada\'nın diplomatik görüşmelerinin 75\'inci yıl dönümü olması nedeniyle Kanada olarak bu yılı \'altın yıl\' olarak ilan ediyoruz. Madencilik alanında Türkiye\'de çalışan Kanadalı birçok işletmemiz var. Turizm ve kültürel alanda ilişkiler daha da gelişiyor\" diye konuştu. Büyükelçi Cooter ziyarette Kayseri Valiliği\'nin anı defterini imzaladı.

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