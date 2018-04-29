T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kanada Başbakanı Trudeau'dan öğrencilere fotoğraf sürprizi

Vancouver kentinde bir grup lise öğrencisi mezuniyet fotoğrafı çektirirken, kareye beklenmedik bir isim girdi. Koşuya çıkan Kanada Başbakanı Justin Trudeau öğrencilerin fotoğraf çektirdiği yerden geçerek, mezuniyet anılarında yer aldı.

29 Nisan 2018 20:30

Vancouver kentinde bir grup lise öğrencisi mezuniyet fotoğrafı çektirirken, kareye beklenmedik bir isim girdi: koşuya çıkmış olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau.

Stanley Park'ta deniz kenarında koşan Trudeau, balo kıyafeti giymiş olan bir grup öğrencinin aralarından geçti.

yazarak paylaştı.

Öğrencilerin mezuniyet anılarına muzip bir şekilde giren Trudeau, daha sonra öğrencilerin ısrarı üzerine koşusuna ara vererek grup fotoğrafı çektirdi.

Kanada'nın CBC televizyonuna konuşan Constantine Maragos isimli öğrenci Trudeau'yu fark ettikleri an Kanada başbakanının neden orada koştuğuna anlam veremediklerini, daha sonra arkasından bağırarak onu durdurduklarını söyledi.

Kanada'nın sportmen başbakanı daha önce de günlük kıyafetleriyle, hatta üstü çıplak halde fotoğraflara girmişti.

Geçen Ağustos'ta Quebec'teki Gatineau Park'ında bir aile doğa yürüyüşü yaparken, bir mağaradan karşılarına Kanada Başbakanı Trudeau çıkmıştı.

Trudeau, ailenin 13 yaşındaki üyesi Alexander Godby ile fotoğraf çektirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VancouverKoşuyaKanada Başbakanı Justin TrudeauParkTrudeauKanada CBCConstantine MaragosKanadaAğustos Quebec Gatineau ParkKanada Başbakanı TrudeauAlexander Godby

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24