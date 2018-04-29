Kanada Başbakanı Trudeau'dan öğrencilere fotoğraf sürprizi

Vancouver kentinde bir grup lise öğrencisi mezuniyet fotoğrafı çektirirken, kareye beklenmedik bir isim girdi: koşuya çıkmış olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau.

Stanley Park'ta deniz kenarında koşan Trudeau, balo kıyafeti giymiş olan bir grup öğrencinin aralarından geçti.

yazarak paylaştı.

Öğrencilerin mezuniyet anılarına muzip bir şekilde giren Trudeau, daha sonra öğrencilerin ısrarı üzerine koşusuna ara vererek grup fotoğrafı çektirdi.

Kanada'nın CBC televizyonuna konuşan Constantine Maragos isimli öğrenci Trudeau'yu fark ettikleri an Kanada başbakanının neden orada koştuğuna anlam veremediklerini, daha sonra arkasından bağırarak onu durdurduklarını söyledi.

Kanada'nın sportmen başbakanı daha önce de günlük kıyafetleriyle, hatta üstü çıplak halde fotoğraflara girmişti.

Geçen Ağustos'ta Quebec'teki Gatineau Park'ında bir aile doğa yürüyüşü yaparken, bir mağaradan karşılarına Kanada Başbakanı Trudeau çıkmıştı.

Trudeau, ailenin 13 yaşındaki üyesi Alexander Godby ile fotoğraf çektirmişti.