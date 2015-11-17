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Kanada Başbakanı Trudeau'dan cami açıklaması: Çok rahatsız oldum

"Kanada hükümeti sizin haklarınızı koruyacak ve olayın faili ya da faillerini yakalamak için her türlü çabayı gösterecektir"

17 Kasım 2015 10:58

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 15 Kasım tarihinde Toronto’da bir caminin kundaklanmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada "Peterborough Kawartha Müslümanlar Derneği’ne ait Masjid Al-Salaam Camii’nde gerçekleşen yangından çok rahatsız oldum. Olay beni derinden sarstı ve rahatsız etti. Ülkemizi yücelten değerlerden biri çok kültürlülük ve dini hoşgörüdür. Kanada bu farklılıklarımızdan dolayı güçlü bir ülkedir. Kanadalı Müslümanlar, ülkemizin, sosyal ve ekonomik dokusuna çok büyük katkılarda bulunmuş saygın üyeleridir. Hedef alınan masum ve huzur içinde yaşayan vatandaşlarımıza karşı yapılan vandalizm ve hoşgörüsüzlük asla kabul edilemez” denildi.

 

'Müslümanları koruyacağız'

 

Paris’te meydana gelen terörizm saldırısının herkesi çok üzdüğünün altı çizilen açıklamada; "Fransa'da işlenen vahşetin sorumlularını bulmaya odaklanmamız lazım. Kanadalıların anlaması gereken önemli bir konu da dünyadaki Müslümanların da aynı kişiler tarafından zulme uğratıldığı ve mağdur edildikleridir. Tüm bunlara karşı birlikte olmamız gerekir. Namaz için her hafta camiye giden aileler müsterih olsunlar. Kanada hükümeti sizin haklarınızı  koruyacak ve olayın faili ya da faillerini yakalamak için her türlü çabayı gösterecektir. Ben caminizin en kısa zamanda yeniden ibadete açılmasını umut ediyorum" ifadeleri yer aldı.

 

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