Kanada Başbakanı Trudeau duyurdu: Gelirini kaybeden vatandaşlara ayda 2 bin dolar verilecek

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle gelirini kaybeden vatandaşlarına dört ay boyunca 2 bin dolar destek sağlanacağını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Başbakan Trudeau, Koronavirüs nedeniyle ekonomik baskıyla karşılaşan vatandaşlar için 17,5 milyar dolarlık bir mali destek paketi açıkladı. Trudeau, "Dört aya kadar ayda 2 bin dolar" verileceğini söyledi.

Trudeau'nun açıklaması şöyle:

"Eğer Covid-19 nedeniyle gelirinizi kaybettiyseniz, Kanada Acil Yardım Paketi size bir ila 4 ay arasında 2 bin dolar verecek. Tam zamanlı, sözleşmeli çalışmanız ya da kendi işinizi yapmanız farketmiyor, hepiniz 6 Nisan haftasından sonra başvurabilirsiniz"

Kanada'da Koronavirüs vaka sayısı 9 bini aştı.