Kanada Başbakanı Trudeau, camide Müslümanlarla bayramlaştı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kurban Bayramı münasebetiyle geldiği Hamilton'da Mountain Mosque'da Müslümanlarla bayramlaştı.

Ontario eyaletinin en büyük camilerinden Mountain Mosque'da, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde 3 ayrı bayram namazı kılındı.

Erken saatlerden itibaren camiye gelmeye başlayan Müslümanlar, bir sonraki namaz için de kuyrukta bekledi.

Namaz için camide yer bulamayanların, dışarıda namaz kıldıkları görüldü.

Mountain Mosque'da 09.00'da kılınan son bayram namazının ardından camiye gelen Başbakan Trudeau, cemaat tarafından alkışlarla karşılandı.

Konuşmasına, "Esselamü aleyküm" diyerek başlayan Trudeau, daha sonra "Eid Mübarek" diyerek Müslümanların bayramını tebrik etti.

Burada kısa bir konuşma yapan Trudeau, ülkedeki Müslüman toplumun karşı karşıya kaldığı islamofobik nefret ve ırkçı saldırıları kınayarak, "Bunlar kabul edilemez ve korkunç saldırılar" dedi.

Bu tür saldırıların Kanada'da yaşandığına inanamadığını söyleyen Trudeau, "İnsanlar inançlarıyla özgürce yaşayabilmeli, camilerinde ibadet edebilmeli veya sokakta güven içinde yürüyebilmeliler" diye konuştu.

Justin Trudeau, konuşmasının ardından camideki Müslümanlarla tokalaşıp fotoğraf çektirdi.

Cami çıkışında bir süre kendisini bekleyen Müslümanlarla sohbet eden Trudeau, burada özçekim yaptırmak isteyenlerin yoğun ilgisine maruz kaldı. (AA)