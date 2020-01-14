Kanada Başbakanı Trudeau: ABD, İran'da gerilimi tırmandırmasaydı uçak kazasında ölenler şu an evlerinde olurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 57'si Kanada vatandaşı 176 kişinin öldüğü uçağın düşürülmesinin ardından açıklamada bulundu. Trudeau, İran'ın füze atışı sırasında 'yanlışlıkla' vurduğunu açıkladığı uçakta ölenlerin 'ABD gerilimi tırmandırmasaydı' şu anda evlerinde olacağını söyledi.

Global televizyon kanalına konuşan Başbakan Trudeau, "Bölgede gerilim tırmanmasaydı ölen Kanadalılar şu anda evde aileleriyle olurdu." dedi. Trudeau uluslararası topluluğun 'nükleersiz İran' olması konusunda çok açık bir şekilde kararlı olduğu kadar bölgede ABD'nin hareketlerinin yarattığı gerilimin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi üzerine İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurduğu gün Ukrayna Havayolları'na ait bir uçak Tahran üzerinde vuruldu. Uçağın vurulması üzerine uçakta bulunan 176 kişinin hepsi öldü. Uçakta 57 Kanada vatandaşı bulunduğu belirtildi.