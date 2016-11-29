Kanada Başbakanı, tepkilerin ardından Castro’nun cenazesine katılmayacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, cuma gecesi hayatını kaybeden eski Küba lideri Fidel Castro’nun cenazesine katılmayacağı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, başbakanın ofisinden yapılan açıklamada, 90 yaşında hayatını kaybeden Castro’nun cenazesine Trudeau’nun talebi üzerine, Kraliçe 2. Elizabeth’in Kanada’daki temsilcisi Genel Vali David Johnston’un katılacağı ifade edildi.

​Trudeau, Castro’nun hayatını kaybetmesinin ardından yayınladığı taziye mesajında efsanevi Küba liderini ‘efsanevi devrimci ve hatip’ olarak nitelendirmişti.

Babası eski Kanada Başbakanı Pierre Trudeau’nun Küba liderini ‘arkadaşı’ olarak gördüğünü hatırlatan başbakan, ‘kayda değer bir lider olan’ Castro’nun neredeyse yarım yüz yıl boyunca halkına hizmet ettiğini söylemişti.