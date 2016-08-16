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Dünya

Kanada Başbakanı LGBTİ'lerden özür dileyecek

Dünyanın en sempatik Başkanı, Justin Trudeau, ülkesi Kanada’nın geçmişte LGBT bireylere uyguladığı zulüm sebebiyle özür dilemeye hazırlanıyor

16 Ağustos 2016 01:54

Kanada Başkanı Justin Trudeau, ülkesinin geçmişte LGBT bireylere uyguladığı zulüm sebebiyle özür dilemeye hazırlanıyor. The Globe and Mail’in haberine göre,  Kanada hükümeti, yaz sonunda yayınlanacak özür mektubuyla, ülkede eşcinselliğin yasa dışı sayıldığı yıllarda zulüm gören eşcinsel bireyler ve yakınlarına tazminat ödemeyi planlıyor.

Ülkenin önde gelen derneklerinden, cinsel yönelim azınlıkları hakkında önemli hareketlere imza atan Eagle’ın Kanada hükümetine uyguladığı baskılar sonucunda gerçekleşecek olan bu olay özür sayesinde Kanada geçmişteki anti demokratik hareketleri sebebiyle yapılan eleştirilerden de aklanacak.

G-Zone'daki habere göre, Eagle derneğinin yöneticilerinden Helen Kennedy, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Bu uzun zamandır beklediğimiz bir gelişme. Hükümetin 1969 öncesinde yaşananların binlerce Kanadalı’ya verdiği zararı tanıyacak olması çok önemli bir gelişmedir. Umarım hatalarımızdan ders almaya devam edeceğiz” dedi.

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