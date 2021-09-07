Kanada Başbakanı Justin Trudeau, taşlı saldırıya uğradı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçim kampanyası sırasında protestocular tarafından çakıl taşlı saldırıya uğradı. Bir bira fabrikasını ziyaret ettikten sonra otobüsüne dönerken gerçekleşen saldırıdan Trudeau'nun yaralanmadığı aktarıldı.

Trudeau, Liberal Parti için çoğunluk hükümeti kurmak amacıyla ağustos ayında erken seçim çağrısında bulundu. Ancak kampanyası, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle kesintiye uğradı.

Kanada merkezli CTV National News gazetesinin muhabirinin açıklamasına göre, bir medya otobüsünde seyahat eden iki kişi atılan taşlara maruz kaldı, ancak yaralanmadı.

Muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Erin O’Toole olayı “iğrenç” olarak nitelendirerek, Twitter üzerinden "Siyasi şiddet hiçbir zaman haklı gösterilemez ve medyamız yıldırma, taciz ve şiddetten uzak olmalıdır" dedi.