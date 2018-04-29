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BBC Türkçe

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, adını taşıyan Suriyeli bebeği ziyaret etti

Suriyeli mülteci aile, Kanada'ya duydukları minneti göstermek için yeni doğan bebeklerine Justin Trudeau'nın adını vermişti. Başbakan, Suriyeli aileyi ziyaret edip bebekle fotoğraf çektirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, oğullarına kendi adını veren Suriyeli aileyle bir araya geldi.

Suriyeli Muhammed ve Afraa Bilan çifti, kızları Naya ve oğulları Nael ile geçen yıl Şubat ayında Kanada'ya yerleşmişti.

Suriyeli çiftin Justin Trudeau Adam Bilan adını verdikleri iki aylık oğulları da, ailenin Kanada'ya yerleşmesinden 7 ay sonra Mayıs'ta doğdu.

Suriyeli çift bebeklerine Justin Trudeau'nun adını verdi

Aileyle bir araya gelen Kanada Başbakanı Trudeau, iki aylık bebeği kucağına alıp fotoğraf çektirdi.

Trudeau'nın başbakan olduğu 2015 yılı Kasım ayından bu yılın Ocak ayına kadar Kanada 40 binden fazla Suriyeli mülteciye yerleşim hakkı tanıdı.

Yaklaşık 1000 mülteci de Calgary'ye yerleşti.

Bebeğin babası Muhammed Bilan, Şam'da hükümet tarafından önce gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Suriyeli çift, Kanada başbakanına duydukları minneti göstermek için yeni doğan bebeklerine Justin Trudeau'nın adını verdiklerini söyledi.

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