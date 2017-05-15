Kanada Başbakanı işe oğluyla geldi

Dünyanın popüler başbakanları arasında yer alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, basının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Basının büyük ilgi gösterdiği çocuk, binada eğlenceli zaman geçirdi.

Babasıyla saklambaç oynama şansı yakalayan Hadrien Trudeau, ofisteki eşyaları da karıştırmayı ihmal etmedi.

Başbakan Trudeau’nun makam koltuğuna da oturan çocuk, burada cep telefonunda oyun oynadı.

Başbakan ve oğlu, koridorlarda koştururken, güvenlik görevlileri de onları izledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kanada Başbakanı, oğlunu da yanından ayırmadı.

Eski Kanada Başbakanı Pierre Trudeau’nun oğlu olan Justin Trudeau, iki yıl önce başbakan seçilmişti.

Yakışıklılığı ile dikkat çeken Trudeau, sempatik tavırlarıyla da sık sık medyanın gündemine geliyor.