Kanada askeri projelerle istihdam yaratacak

Ekonomik kriz nedeniyle askeri projelerin devreye sokulacağını belirten Kanada Savunma Bakanı Peter Mackay, hükümetin gündeminde olan projelerin, bir numaralı sorun haline gelen işsizliğe karşı yeni iş alanları açacağını söyledi.



British Colombia eyaletindeki Esquimalt Askeri Üssü'nde incelemelerde bulunan Bakan Mackay, yaptığı açıklamada, Pasifik Deniz Filosu'nu güçlendirmek için bölgede 266 milyon Kanada Doları tutarında 4 ayrı proje başlatıldığını söyledi.



Projelerin bin 400 kişiye istihdam imkanı sağlayacağını belirten Bakan Mackay,şunları söyledi:



"Bunun dışında Alberta, Halifax, Winnipeg, Gagetown ve New Brunswick başta olmak üzere birçok bölgede askeri altyapı projelerine başlıyoruz. Projelerin detayları, önümüzdeki 10 gün içinde netleşecek. Hükümet, krizin etkilerini silebilmek için toplamda 40 milyar dolarlık askeri altyapı ve tesis projesini hayata geçirecek. Amacımız, Kanada Ordusu'nu 21. yüzyılın gereklerine uygun hale getirmek ve bunu yaparken de ekonomimizi resesyondan kurtarmaktır."

